Dis moi un conte… dans mon jardin j’ai descendu, Médiathèque George-Sand, Saint-Germain-en-Laye

Dis moi un conte… dans mon jardin j’ai descendu Samedi 6 juin, 16h00 Médiathèque George-Sand Yvelines

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Par Raphaël Remiatte

Un spectacle où vous pourrez cueillir de bien belles histoires de graines, fruits, légumes et autres petites bestioles qui nous font l’honneur d’habiter et vivifier nos jardins potagers !Et avant de se quitter, un petit jeu avec des expressions de la langue française qui utilisent des fruits et légumes et dont il faudra retrouver le sens.

Durée : 1h

Médiathèque George-Sand 44 rue de l’aurore 78100 Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 0170464009 https://mediatheques.saintgermainenlaye.fr/fr/

Spectacle « Dis moi un conte… dans mon jardin j’ai descendu »

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