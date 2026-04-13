All That Jams, La CLEF / Saint Germain en Laye / 78, Saint-Germain-en-Laye

All That Jams Jeudi 28 mai, 21h00 La CLEF / Saint Germain en Laye / 78 Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T21:00:00+02:00 – 2026-05-28T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-28T21:00:00+02:00 – 2026-05-28T23:59:00+02:00

Ces soirées sont gratuites, participatives et ouvertes à tous les styles (jazz, funk, rock…). Elles se déroulent sous la houlette des professeurs de l’association auxquels peuvent s’ajouter parfois un (des) invité(s), le but étant d’offrir un temps de passage pour tous les musiciens passionnés et d’horizon différent. Chaque participant peut venir avec sa voix, son instrument et ses textes, ou prêter simplement ses oreilles pour profiter de la musique.

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stephane.guiot@laclef.asso.fr

La CLEF / Saint Germain en Laye / 78 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « stephane.guiot@laclef.asso.fr »}] [{« link »: « mailto:stephane.guiot@laclef.asso.fr »}]

Un jeudi par mois, La CLEF invite musiciens, chanteurs et artistes pour un moment de rencontre et d’échange autour de l’improvisation. Tous niveaux, tous styles, tous instruments. jam jam session

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