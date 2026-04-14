La Maison Tellier + Belle Vedhere, La CLEF, Saint-Germain-en-Laye

La Maison Tellier + Belle Vedhere Samedi 6 juin, 20h30 La CLEF Yvelines

18 à 22€ (préventes) / 14€ (carte concerts)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T20:30:00+02:00 – 2026-06-06T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T20:30:00+02:00 – 2026-06-06T23:30:00+02:00

La Maison Tellier n’est pas qu’une nouvelle de Maupassant, c’est aussi le nom d’un groupe français, créé il y a plus de 20 ans désormais. Au départ duo avec les frères Raoul et Helmut Tellier – musiciens férus de country, de folk et de blues – puis groupe à part entière avec Léopold à la trompette, le bassiste Alphonse et le batteur Jeff, la Maison Tellier a depuis creusé un sillon bien singulier : celui d’un folk/rock made in France, d’une exploration musicale d’un territoire rêvé entre le Far West américain et nos terroirs hexagonaux. Un mélange de saveurs vintage et de textures modernes, de pop et de rock, de Vieux Continent et de Nouveau Monde, où l’on croise avec plaisir les fantômes de 16 Horsepower, Bonnie Prince Billy ou Devendra Banhart. Ils nous reviennent avec un 8ème album (« Timidité des arbres » à paraître début 2026) dans lequel Helmut et sa bande continuent d’explorer l’insondable beauté d’être en vie, la joie échevelée de n’avoir jamais failli à leur promesse : faire la musique qu’ils aiment, aimer la musique qu’ils font. Un disque pour célébrer leur passion de la musique folk – des mariachis tex mex de Calexico aux ballades brumeuses de Shane MacGowan en passant par les poussières brûlantes d’Ali Farka Touré – et leur amour des humains, même quand ceux-ci font n’importe quoi.

www.facebook.com/lamaisontellier

https://youtu.be/eAutcxmDNFE

Originaire de Corbeil-Essonnes, Belle Vedhere est un duo formé par Charlotte et Benjamin Bedhouche. Réuni autour d’un format guitare-voix, le projet met au centre l’écriture et les harmonies vocales. Après « The Road et l’EP Foolish Hunt » (2020), le duo affirme son identité folk acoustique sensible et élégante avec « Oh! My Mamma » (2022). En 2023, il sort le single « I’ll Make A Place Called Home For You One Day » et l’EP « Cracked Floor ». Musicalement, Belle Vedhere s’inscrit dans une folk contemporaine proche d’Angus & Julia Stone ou de Black Sea Dahu : une écriture mélodique centrée sur les voix, les guitares en premier plan, aux arrangements progressifs misant sur l’introspection et la proximité.

www.facebook.com/bellevedhere

https://youtu.be/aCFpaCKwX0A

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « production@laclef.asso.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/lamaisontellier »}, {« data »: {« author »: « La Maison Tellier », « cache_age »: 86400, « description »: « Cette session live a u00e9tu00e9 captu00e9e u00e0 la Nef d’Angoulu00eame, le 17 mars 2022.n »Camarade #2 » est extrait du nouvel album de la Maison Tellier, « ATLAS », disponible partout depuis le 4 mars 2022 et en particulier ici: https://MaisonTellier.lnk.to/AtlasnnLes premiers extraits « Atlas » et « Un Beau Salaud » du00e9ju00e0 disponibles : nhttps://www.youtube.com/watch?v=D7P4JMPWBBA&ab_channel=LaMaisonTelliernhttps://maisontellier.lnk.to/AtlasSinglenhttps://youtu.be/DXRm1S2tv30nnEn tournu00e9e dans toute la France, toutes les dates sont sur notre site officiel : http://lamaisontellierofficiel.fr/nnFacebook : https://www.facebook.com/lamaisontellier/nInstagram : https://www.instagram.com/lamaisontellier/?hl=frnTiktok : https://www.tiktok.com/@lamaisontelliernTwitter : https://twitter.com/lamaisontelliernnCru00e9dits vidu00e9o : nCaptation : MAIGNAN MAEL et SAUVE BASTIENnMontage : PLUMEBLEUE.VIDEOnnMerci u00e0 la Nef!!! », « type »: « video », « title »: « LA MAISON TELLIER – CAMARADE#2 – Session Live @La Nef », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/eAutcxmDNFE/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=eAutcxmDNFE », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCB4m_Cj08T_nU7g0bhDmUbA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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17 ans après leur dernier passage à St-Germain, la Maison Tellier revient avec un 8ème album sous le bras. En ouverture, le duo Belle Vedhere dont la musique sonne comme la douceur d’un matin d’été. La CLEF La CLEF 78

© Mélanie Lhote