Dis moi un conte… dans mon jardin j’ai descendu, Jardin des arts, Saint-Germain-en-Laye

Dis moi un conte… dans mon jardin j’ai descendu Samedi 6 juin, 10h30 Jardin des arts Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Par Raphaël Remiatte

Un spectacle où vous pourrez cueillir de bien belles histoires de graines, fruits, légumes et autres petites bestioles qui nous font l’honneur d’habiter et vivifier nos jardins potagers !Et avant de se quitter, un petit jeu avec des expressions de la langue française qui utilisent des fruits et légumes et dont il faudra retrouver le sens.

Durée : 1h

Jardin des arts Rue Henri IV 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France Sont situés dans ce petit jardin public : la médiathèque Marc-Ferro, le théâtre Alexandre-Dumas ainsi que l’espace Paul-et-André Véra. Situé en Centre ville, à proximité du Château et à 5 mn à pied du RER

Spectacle « Dis moi un conte… dans mon jardin j’ai descendu »

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