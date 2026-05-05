Atelier « Médaillon en argile mycénien », Musée d’archéologie nationale – Château de Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye
Atelier « Médaillon en argile mycénien », Musée d’archéologie nationale – Château de Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye samedi 13 juin 2026.
Atelier « Médaillon en argile mycénien » 13 et 14 juin Musée d’archéologie nationale – Château de Saint-Germain-en-Laye Yvelines
Réservation sur place le jour même, à partir de 4 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T17:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
Réalisez votre plus beau médaillon en découvrant les techniques de moulage de l’art mycénien. Vous passerez par chaque étape : la création, le démoulage et le séchage, afin de créer un petit cheval en relief que vous pourrez garder en souvenir.
Animé par Les Portes de l’Histoire
Musée d’archéologie nationale – Château de Saint-Germain-en-Laye Place Charles de Gaulle, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 0134516536 https://musee-archeologienationale.fr L’histoire du musée d’Archéologie nationale est inséparable de celle des grandes collections formées par les premiers archéologues et préhistoriens, et du développement de l’archéologie française et européenne. Parmi les toutes premières collections à être entrées figurent celles de Jacques Boucher de Perthes, constituées à partir de ses fouilles menées à Abbeville et dans ses environs (Somme) qui révélèrent l’existence d’une humanité préhistorique antérieure à celle des Gaulois. Accès libre, sans réservation. RER ligne A : Station Saint-Germain-en-Laye.
Réalisez votre plus beau médaillon en découvrant les techniques de moulage de l’art mycénien. Vous passerez par chaque étape : la création, le démoulage et le séchage, afin de créer un petit cheval …
© Les Portes de l’Histoire
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