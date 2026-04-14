Open Mic / Scène ouverte, La CLEF / Saint Germain en Laye / 78, Saint-Germain-en-Laye

Open Mic / Scène ouverte Jeudi 28 mai, 19h30 La CLEF / Saint Germain en Laye / 78 Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T19:30:00+02:00 – 2026-05-28T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-28T19:30:00+02:00 – 2026-05-28T21:00:00+02:00

Compositions personnelles, reprises ou improvisations… à vous de jouer ! La CLEF invite les chanteurs, chanteuses, musiciens, musiciennes qui le souhaitent à prendre le micro, le piano, une guitare pour séduire les curieux dans le hall, le tout dans une ambiance bienveillante et décontractée.

Cette scène ouverte est toujours l’occasion de donner le meilleur de soi-même en quelques minutes, de séduire quelques spectateurs pour ses prochaines prestations, de se faire plaisir. Mais aussi de croiser d’autres artistes, d’améliorer sa technique ou de tester ses nouvelles créations. Bref, n’attendez plus pour vous lancer !

Bon à savoir

Format acoustique avec un piano, deux micros reliés à une mixette ainsi que la mise à disposition d’un Bluetooth pour passer des sons. Possibilité de jouer entre 1 et 3 morceaux (en fonction du nombre de participants). L’ordre de passage est vu directement sur place à l’arrivée des participants.

Pour en savoir plus

ou s’inscrire en amont

─ 01 39 21 54 90

─ animation@laclef.asso.fr

La CLEF / Saint Germain en Laye / 78 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « animation@laclef.asso.fr »}] [{« link »: « mailto:animation@laclef.asso.fr »}]

Compositions, reprises, improvisations… Alors… À qui le tour ? N’attendez plus une seconde pour vous lancer et venez exprimer votre talent ! La CLEF La CLEF 78

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