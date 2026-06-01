Soirée impro avec les adhérents des ateliers impro, La CLEF, Saint-Germain-en-Laye
Soirée impro avec les adhérents des ateliers impro, La CLEF, Saint-Germain-en-Laye jeudi 11 juin 2026.
Soirée impro avec les adhérents des ateliers impro Jeudi 11 juin, 20h30 La CLEF Yvelines
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T20:30:00+02:00 – 2026-06-11T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-11T20:30:00+02:00 – 2026-06-11T22:00:00+02:00
Les ateliers d’impro de La CLEF vont se mélanger pour vous offrir un spectacle 100% improvisé. Au programme : des histoires renversantes, du rire, des larmes, des cascades et toujours de la bonne humeur ! Un moment unique à partager entre amis ou en famille.
Soirée animée par Daphnée Barat
La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « communication@laclef.asso.fr »}]
Allez, on lâche prise devant un spectacle 100 % improvisé ! impro improvisation
© La CLEF
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