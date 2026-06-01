Soirée impro avec les adhérents des ateliers impro, La CLEF, Saint-Germain-en-Laye

Soirée impro avec les adhérents des ateliers impro Jeudi 11 juin, 20h30 La CLEF Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T20:30:00+02:00 – 2026-06-11T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-11T20:30:00+02:00 – 2026-06-11T22:00:00+02:00

Les ateliers d’impro de La CLEF vont se mélanger pour vous offrir un spectacle 100% improvisé. Au programme : des histoires renversantes, du rire, des larmes, des cascades et toujours de la bonne humeur ! Un moment unique à partager entre amis ou en famille.

Soirée animée par Daphnée Barat

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « communication@laclef.asso.fr »}]

Allez, on lâche prise devant un spectacle 100 % improvisé ! impro improvisation

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