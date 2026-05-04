HEC Paris Jouy-en-Josas Mardi 16 juin, 13h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-16T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-16T13:30:00.000+02:00

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https://events.blackthorn.io/en/7R4PSv67/g/7Yqg2sYp73/applying-to-hec-mba-what-you-need-to-know-about-the-ea-june-16-2026-1pm-4a26bFy98T/overview

HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines



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