Forum HEC Challenge+ Concours de pitchs HEC Paris Jouy-en-Josas Mardi 16 juin, 14h00 sur inscription

Forum HEC Challenge+ Concours de pitchs promo 2025-2

Après 8 mois de formation et de coaching intensifs, les entrepreneurs de la nouvelle promotion HEC Challenge+ montent sur scène pour présenter leurs projets.

​Lors de ce forum, les porteurs de projets dévoileront leurs business plan et pitcheront devant un jury d’experts. Une occasion unique de découvrir des innovations issues de la recherche et les futures startups qui pourraient marquer les années à venir.

​Au programme :

Pitchs de startups deeptech et innovantes

Présentations devant un jury

Rencontres avec les entrepreneurs, experts et acteurs de l’écosystème

​Ce moment clé marque l’aboutissement de plusieurs mois de travail intense : structuration du projet, validation du modèle économique, préparation au lancement.

​Curieux, investisseurs, partenaires, passionnés d’innovation ou d’entrepreneuriat : venez découvrir les projets de demain et soutenir la nouvelle génération d’entrepreneurs.

​Réservez votre place et rejoignez-nous pour une soirée placée sous le signe de l’innovation et de l’entrepreneuriat.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-16T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-16T18:00:00.000+02:00

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https://luma.com/pzpt1n7v

HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines



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