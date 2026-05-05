, HEC Paris, Jouy-en-Josas

Mardi 16 juin, 13h00 HEC Paris Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-16T13:00:00+02:00 – 2026-06-16T13:30:00+02:00

Fin : 2026-06-16T13:00:00+02:00 – 2026-06-16T13:30:00+02:00

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