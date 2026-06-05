HEC Paris Jouy-en-Josas
HEC Paris Jouy-en-Josas mercredi 10 juin 2026.
HEC Paris Jouy-en-Josas Mercredi 10 juin, 10h00
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-10T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-10T11:15:00.000+02:00
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HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas
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