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1936 2026 90 ans du Front populaire à la Maison Léon Blum Maison Léon Blum Jouy-en-Josas

1936 2026 90 ans du Front populaire à la Maison Léon Blum Maison Léon Blum Jouy-en-Josas dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Maison Léon Blum

Adresse : 4 rue Léon Blum

Ville : 78350 Jouy-en-Josas

Département : Yvelines

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 6

Jouy-en-Josas

1936 2026 90 ans du Front populaire à la Maison Léon Blum

Maison Léon Blum 4 rue Léon Blum Jouy-en-Josas Yvelines

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 12:00:00
fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :
2026-06-28

En juin 2026, nous vous invitons à célébrer un anniversaire très spécial !
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Maison Léon Blum 4 rue Léon Blum Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France +33 1 30 70 68 46  accueil@maisonleonblum.fr

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English :

In June 2026, we invite you to celebrate a very special anniversary!

L’événement 1936 2026 90 ans du Front populaire à la Maison Léon Blum Jouy-en-Josas a été mis à jour le 2026-05-18 par Conseil Départemental des Yvelines

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