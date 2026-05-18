1936 2026 90 ans du Front populaire à la Maison Léon Blum Maison Léon Blum Jouy-en-Josas
1936 2026 90 ans du Front populaire à la Maison Léon Blum Maison Léon Blum Jouy-en-Josas dimanche 28 juin 2026.
Jouy-en-Josas
1936 2026 90 ans du Front populaire à la Maison Léon Blum
Maison Léon Blum 4 rue Léon Blum Jouy-en-Josas Yvelines
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 12:00:00
fin : 2026-06-28 19:00:00
Date(s) :
2026-06-28
En juin 2026, nous vous invitons à célébrer un anniversaire très spécial !
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Maison Léon Blum 4 rue Léon Blum Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France +33 1 30 70 68 46 accueil@maisonleonblum.fr
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English :
In June 2026, we invite you to celebrate a very special anniversary!
L’événement 1936 2026 90 ans du Front populaire à la Maison Léon Blum Jouy-en-Josas a été mis à jour le 2026-05-18 par Conseil Départemental des Yvelines
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