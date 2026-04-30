Maison Léon Blum 1936-2026 : les 90 ans du Front populaire Maison Léon Blum Jouy-en-Josas
Maison Léon Blum 1936-2026 : les 90 ans du Front populaire Maison Léon Blum Jouy-en-Josas dimanche 28 juin 2026.
Jouy-en-Josas
Maison Léon Blum 1936-2026 : les 90 ans du Front populaire
Maison Léon Blum 4 rue Léon Blum Jouy-en-Josas Yvelines
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 12:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
En juin 2026, la Maison Léon Blum vous convie à un rendez-vous unique pour célébrer les 90 ans du Front populaire !
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Maison Léon Blum 4 rue Léon Blum Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France +33 1 30 70 68 46 accueil@maisonleonblum.fr
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English : Maison Léon Blum 1936–2026: 90 Years of the Popular Front
In June 2026, Maison Léon Blum invites you to a unique event celebrating the 90th anniversary of the Popular Front!
L’événement Maison Léon Blum 1936-2026 : les 90 ans du Front populaire Jouy-en-Josas a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc
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