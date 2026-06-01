1936 – 2026 : les 90 ans du Front populaire à la Maison Léon Blum, Maison Léon Blum, Jouy-en-Josas

1936 – 2026 : les 90 ans du Front populaire à la Maison Léon Blum Dimanche 28 juin, 12h00 Maison Léon Blum Yvelines

Tarifs : 6€ pour la journée / gratuit pour les moins de 18 ans et les étudiants (sur présentation d’un justificatif valable). RESERVATION OBLIGATOIRE.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T12:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T12:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Il y a 90 ans le Front populaire, une alliance de partis de gauche, remportait les élections en 1936. Léon Blum, devenu chef du gouvernement, sera avec le Front populaire à l’origine de la mise en place d’importants acquis sociaux, tels que la généralisation des congés payés (2 semaines par an) et la réduction du temps de travail de 48 à 40 heures par semaine.

Pour marquer cet anniversaire historique, une grande fête sera organisée à la Maison Léon Blum le dimanche 28 juin 2026 de 12 h à 19 h pour évoquer l’héritage du Front populaire dans une ambiance festive !

Plusieurs animations seront au programme de la journée dans le grand parc arboré du musée : pique-nique en musique, jeux en bois, Guignol, conférences, visites guidées, théâtre, concert de jazz… Retrouvez plus d’informations sur notre site internet : https://www.maisonleonblum.fr/post/90-ans-front-populaire-programme-dimanche-28-juin-2026

N’attendez plus pour réserver vos places, et participer à cet anniversaire mémorable !

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Tarifs : 6 € pour la journée / Gratuit -18 ans et étudiants (sur présentation d’un justificatif valable)

RESERVATION OBLIGATOIRE via notre billetterie en ligne : https://www.maisonleonblum.fr/billetterie#r%C3%A9server-%C3%A9v%C3%A9nement

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Pour tous renseignements, contactez-nous :

– Par mail : accueil@maisonleonblum.fr

– Par téléphone : 01 30 70 68 46

Maison Léon Blum 4 Rue Léon Blum, 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France 01 30 70 68 46 https://www.maisonleonblum.fr/ https://www.facebook.com/maisonleonblum;https://www.instagram.com/maison_leon_blum/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisonleonblum.fr/billetterie#r%C3%A9server-%C3%A9v%C3%A9nement »}] [{« link »: « https://www.maisonleonblum.fr/post/90-ans-front-populaire-programme-dimanche-28-juin-2026 »}, {« link »: « https://www.maisonleonblum.fr/billetterie#r%C3%A9server-%C3%A9v%C3%A9nement »}, {« link »: « mailto:accueil@maisonleonblum.fr »}] La maison de Léon et Jeanne Blum est située à Jouy-en-Josas dans les Yvelines. L’ancien président du Conseil Léon Blum y vécut cinq années avant de décéder sur les lieux le 30 mars 1950 d’un infarctus à l’âge de 77 ans. La propriété a reçu le Label « Maisons des illustres » en 2012. Parking public gratuit à 100m

Ligne de bus 6132 arrêt « Les Metz-la Mare » puis 2 minutes de marche

RER C arrêt « Jouy-en-Josas » puis 20 minutes de marche

En juin 2026, nous vous invitons à célébrer un anniversaire très spécial ! 90 ans front populaire

Maison Léon Blum