HEC Paris Jouy-en-Josas Mardi 23 juin, 10h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-23T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-23T11:00:00.000+02:00

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https://events.blackthorn.io/en/7R4PSv67/g/7Yqg2sYp73/funding-your-hec-mba-scholarships-explained-june-23-2026-1030am-cest-4a26bFy1CX/overview

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