HEC Paris Jouy-en-Josas Mardi 23 juin, 17h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-23T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-23T18:00:00.000+02:00

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https://www.hec.edu/en/executive-education/events/meaning-under-pressure-professor-aneta-tunariu

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