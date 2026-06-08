Masterclass : Coaching et IA : vers un coaching augmenté ? HEC Paris Jouy-en-Josas
Masterclass : Coaching et IA : vers un coaching augmenté ? HEC Paris Jouy-en-Josas mardi 23 juin 2026.
Masterclass : Coaching et IA : vers un coaching augmenté ? HEC Paris Jouy-en-Josas Mardi 23 juin, 12h00
Masterclass : Coaching et IA : vers un coaching augmenté ? Par HEC Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-23T12:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-23T13:00:00.000+02:00
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HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas
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