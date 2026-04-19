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HEC Paris Jouy-en-Josas

HEC Paris Jouy-en-Josas

HEC Paris Jouy-en-Josas lundi 8 juin 2026.

Lieu : HEC Paris

Adresse : 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas

Ville : 78350 Jouy-en-Josas

Département : Yvelines

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : lundi 8 juin 2026

HEC Paris Jouy-en-Josas Lundi 8 juin, 09h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-08T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-08T14:00:00.000+02:00

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 https://events.blackthorn.io/en/7R4PSv67/g/7Yqg2sYp73/hec-paris-mba-campus-visit-june-08-2026-4a26bFohub/overview

HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines


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