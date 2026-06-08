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Masterclass : Leadership et Connaissance de soi HEC Paris Jouy-en-Josas

Masterclass : Leadership et Connaissance de soi HEC Paris Jouy-en-Josas

Masterclass : Leadership et Connaissance de soi HEC Paris Jouy-en-Josas jeudi 18 juin 2026.

Lieu : HEC Paris

Adresse : 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas

Ville : Jouy-en-Josas

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Masterclass : Leadership et Connaissance de soi HEC Paris Jouy-en-Josas Jeudi 18 juin, 12h00

Masterclass : Leadership et Connaissance de soi à HEC Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-18T12:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-18T13:00:00.000+02:00

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HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas


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