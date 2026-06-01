Concert du 21 juin à 16h en ouverture de la Fête de la Musique, 2 Place Saint-Symphorien, 78000 Versailles, France, Versailles
Concert du 21 juin à 16h en ouverture de la Fête de la Musique, 2 Place Saint-Symphorien, 78000 Versailles, France, Versailles vendredi 19 juin 2026.
Concert du 21 juin à 16h en ouverture de la Fête de la Musique 19 et 21 juin 2 Place Saint-Symphorien, 78000 Versailles, France Yvelines
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T20:30:00+02:00 – 2026-06-19T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:30:00+02:00
La grande messe en ut de Mozart et quelques choeurs du Messie de Haendel
2 Place Saint-Symphorien, 78000 Versailles, France 2 Place Saint-Symphorien, 78000 Versailles, France Versailles 78000 Montreuil Yvelines Île-de-France
Concert du 21 juin à 16h en ouverture de la Fête de la Musique
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