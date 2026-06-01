D’amour ou d’amitié, Sept Lieux, Versailles

D’amour ou d’amitié Mercredi 3 juin, 21h00 Sept Lieux Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T21:00:00+02:00 – 2026-06-03T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T21:00:00+02:00 – 2026-06-03T22:00:00+02:00

Investies d’une mission émanant de la star elle-même (si si !), Alice et Camille vont retracer le parcours de la grande Céline. Après avoir épluché tout son concert de 1995 au Zénith de Paris, et toutes ses interviews ; après avoir écumé internet pour copier ses tenues les plus emblématiques; après avoir chanté tout l’album D’Eux dans tous les karaokés, elles vont donner le meilleur d’elles-mêmes (c’est beaucoup) pour balayer la carrière de la star. De là naît un spectacle tout de bric et de broc, mêlant interviews, playbacks, tubes incontournables, et à grands renforts de perruques et de paillettes.

Si vous avez déjà chanté dans votre brosse à cheveux, si vous avez déjà dansé devant un ventilateur avec vos cheveux dans le vent, vous comprendrez qu’elles n’ont rien laissé au hasard pour tenter d’égaler la plus grande diva de la planète !

Sept Lieux 3, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 06 66 48 09 85 https://www.sept-lieux.fr/ https://www.instagram.com/septlieux_/

Un spectacle sur Céline sans Céline