Versailles, 400 ans de recherche en biologie végétale, Potager du Roi, site historique de l’École nationale supérieure de paysage, Versailles

Versailles, 400 ans de recherche en biologie végétale 5 – 7 juin Potager du Roi, site historique de l’École nationale supérieure de paysage Yvelines

Entrée libre. Potager du Roi – jardin de la Figuerie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Découvrez dix scientifiques agronomes du territoire de Versailles Grand Parc dont les travaux ont été marquants dans la recherche agronomique, depuis Jean-Baptiste de La Quintinie, le créateur du Potager du Roi dont on célèbre les 400 ans de la naissance à Jean-Pierre Bourgin, scientifique du XXe siècle, pionnier des biotechnologies végétales.

Dans le cadre de Rendez-vous aux jardins et des Journées nationales de l’agriculture.

Potager du Roi – jardin de la Figuerie.

©Agathe Pineau /Institut Jean-Pierre Bourgin – Sciences du Végétal, INRAE-AgroParisTech.

Potager du Roi, site historique de l’École nationale supérieure de paysage 10 rue du Maréchal-Joffre, 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 0139246262 http://www.potager-du-roi.fr Le Potager du Roi a été construit entre 1678 et 1683 par Jean-Baptiste La Quintinie à la demande de Louis XIV. Ce jardin de 9 hectares est structuré autour d’une partie centrale, le Grand carré, composé de 16 parcelles de culture maraîchère. Tout autour, des parcelles clos de mur accueillent environ 5000 arbres fruitiers principalement des poiriers (142 variétés) et des pommiers (198 variétés). Janvier à mars du mardi au vendredi de 10h à 18h ; Avril à octobre : du mardi au dimanche de 10h à 18h ; Novembre à décembre : du mardi au vendredi de 10h à 18h, le samedi de 10h à 13h

Dix agronomes scientifiques à l’honneur. Patrimoine Potager du Roi

Esprit Jardin