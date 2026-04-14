Salons des solistes – Musiques anciennes, Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – salle Rameau, Versailles

Salons des solistes – Musiques anciennes Lundi 1 juin, 14h00 Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – salle Rameau Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T14:00:00+02:00 – 2026-06-01T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-01T14:00:00+02:00 – 2026-06-01T16:00:00+02:00

Au terme de leurs études en 3e cycle en formation classique, musique de chambre, jazz, musiques anciennes, danse et art dramatique ainsi qu’en fin de Cycle Préparatoire à l’Enseignement Supérieur en théâtre, les élèves valident leur parcours par une ultime épreuve en public sous la forme d’un concert ou d’un spectacle.

Ils n’ont qu’une seule consigne : celle de concevoir et réaliser leur propre projet, sur des répertoires libres, au sein d’un espace scénique et avec ses paramètres techniques. Ces épreuves sont pour eux l’occasion de s’exprimer librement en partageant avec le public, en solo ou en ensemble, leur passion de la musique, de la danse, des textes et de la scène.

Pour les étudiants en Licence « Musique Interprétation et Patrimoine » ou en fin de parcours de Perfectionnement, ces temps de création intitulés « Salons des solistes » marquent l’ouverture du festival du Mois Molière de Versailles. En chambristes ou en solistes, ils disposent d’une trentaine de minutes pour faire valoir leurs qualités d’interprètes devant le public et face à un jury composé de personnalités musicales.

Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – salle Rameau 24, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France

Créer son projet en public : l’aboutissement d’un parcours.

Versailles Grand Parc / Quentin Fourgeot, Magali Hochet , Ninon Ndomba