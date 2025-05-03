PHILIPPINE DELAIRE – PHILIPPINE DELAIRE – Fifille à papa – VERSAILLES PALAIS DES CONGRES Versailles

PHILIPPINE DELAIRE – PHILIPPINE DELAIRE – Fifille à papa Début : 2026-05-30 à 20:30. Tarif : – euros.

Philly et 1.618 présentent : PHILIPPINE DELAIRE – FIFILLE À PAPAC’est au travers de ses personnages hauts en couleurs qui ont fait son succès sur les réseaux sociaux que Philippine vous parle de la famille et de ses réticences à en créer une, du temps qui passe et du talent qu’il faut pour être grand sans être adulte.Une énergie folle et communicative, un spectacle solaire, et une question : et vous, que diriez-vous vous à l’enfant que vous étiez ?

VERSAILLES PALAIS DES CONGRES 10 RUE DE LA CHANCELLERIE 78000 Versailles 78