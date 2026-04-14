Hommage à Miles Davis, Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy, Versailles

Hommage à Miles Davis Samedi 30 mai, 18h30 Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Yvelines

Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T18:30:00+02:00 – 2026-05-30T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T18:30:00+02:00 – 2026-05-30T20:00:00+02:00

« Pourquoi jouer tant de notes alors qu’il suffit de jouer les plus belles ? »

Attribuée à Miles Davis, cette citation reflète la vision novatrice du « Picasso du jazz », dont l’influence a marqué l’histoire de la musique. Né en 1926, Miles Dewey Davis s’est très vite imposé comme un trompettiste virtuose. Sa carrière prend un tournant prolifique et résolument moderne à partir du milieu des années 1940. En 1955, il fonde son premier quintet, enregistrant plus tard son album Kind of Blue considéré comme l’un des meilleurs albums de l’histoire du jazz. En perpétuelle mutation, la musique de Miles Davis n’a cessé d’interroger les frontières du jazz en s’ouvrant à l’environnement musical qui l’entourait.

Le centenaire de sa naissance est célébré au rythme des arrangements de Sylvain Beuf et Damien Argentieri pour le Jazz Band et le Big Band du Conservatoire. À leurs côtés, un prestigieux invité : Sylvain Gontard. Trompettiste de renom, ses interprétations couvrent un panel très large de styles et de genres musicaux. Reconnu pour la douceur de son jeu, il a collaboré avec des artistes tels que Lenny Kravitz, Al Jarreau, Liza Minnelli, Jean-Louis Aubert ou encore Mano Solo.

Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy 24, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 39 66 30 10 https://www.versaillesgrandparc.fr/conservatoire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/hommage-a-miles-davis »}] Le Conservatoire de Versailles Grand Parc est un établissement d’enseignement artistique classé « à rayonnement régional ». Ce sont plus de 2 500 élèves et étudiants en musique, danse et art dramatique, qui bénéficient chaque année des formations dispensées par 150 professeurs dont, parmi eux, de nombreux artistes de renom.

« Pourquoi jouer tant de notes alors qu’il suffit de jouer les plus belles ? » Attribuée à Miles Davis, cette citation reflète la vision novatrice du « Picasso du jazz ». concert jazz