Potager du Roi Journées Nationales d’Agriculture Potager du Roi Versailles
Potager du Roi Journées Nationales d’Agriculture Potager du Roi Versailles samedi 6 juin 2026.
Potager du Roi Journées Nationales d’Agriculture
Potager du Roi 10 rue du Maréchal Joffre Versailles Yvelines
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
L’agriculture de demain, quel avenir dans nos assiettes ? Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins et des Journées Nationales de l’Agriculture, découvrez le Potager du Roi, un joyau du jardinage au cœur de Versailles !
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Potager du Roi 10 rue du Maréchal Joffre Versailles 78000 Yvelines Île-de-France +33 1 39 24 63 24 contact@ecole-paysage.fr
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English : King’s Kitchen Garden National Agriculture Days
The agriculture of tomorrow: what does the future hold for our plates? As part of the Rendez-vous aux jardins and the National Agriculture Days, discover the Potager du Roi, a gem of a garden in the heart of Versailles!
L’événement Potager du Roi Journées Nationales d’Agriculture Versailles a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc