Potager du Roi Journées Nationales d’Agriculture Potager du Roi Versailles

Potager du Roi Journées Nationales d’Agriculture

Potager du Roi 10 rue du Maréchal Joffre Versailles Yvelines

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

L’agriculture de demain, quel avenir dans nos assiettes ? Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins et des Journées Nationales de l’Agriculture, découvrez le Potager du Roi, un joyau du jardinage au cœur de Versailles !

.

Potager du Roi 10 rue du Maréchal Joffre Versailles 78000 Yvelines Île-de-France +33 1 39 24 63 24 contact@ecole-paysage.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : King’s Kitchen Garden National Agriculture Days

The agriculture of tomorrow: what does the future hold for our plates? As part of the Rendez-vous aux jardins and the National Agriculture Days, discover the Potager du Roi, a gem of a garden in the heart of Versailles!

L’événement Potager du Roi Journées Nationales d’Agriculture Versailles a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc