Christine de Suède La Chapelle Royale du Château de Versailles Versailles
Christine de Suède La Chapelle Royale du Château de Versailles Versailles samedi 30 mai 2026.
Chœur de la Maîtrise de Paris
Solistes de l’Académie de l’Opéra Royal
Consort Musica Vera
Edwige Parat, chef de chœur
Jean-Baptiste Nicolas, direction
Le chœur de la maîtrise de Paris se produira au côté des solistes de l’Académie de l’Opéra Royal et le Consort Musica Vera autour de Christine de Suède
Le samedi 30 mai 2026
de 20h00 à 21h15
payant
Entrée payante sur réservation
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-31T00:15:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T20:00:00+02:00_2026-05-30T21:15:00+02:00
La Chapelle Royale du Château de Versailles Place d’Armes 78000 Versailles
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis
Afficher la carte du lieu La Chapelle Royale du Château de Versailles et trouvez le meilleur itinéraire