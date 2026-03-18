Christine de Suède La Chapelle Royale du Château de Versailles Versailles

Chœur de la Maîtrise de Paris

Solistes de l’Académie de l’Opéra Royal

Consort Musica Vera

Edwige Parat, chef de chœur

Jean-Baptiste Nicolas, direction

Le chœur de la maîtrise de Paris se produira au côté des solistes de l’Académie de l’Opéra Royal et le Consort Musica Vera autour de Christine de Suède

Le samedi 30 mai 2026

de 20h00 à 21h15

payant

Entrée payante sur réservation

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T00:15:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T20:00:00+02:00_2026-05-30T21:15:00+02:00

La Chapelle Royale du Château de Versailles Place d’Armes 78000 Versailles

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