Jeu immersif » le Refuge imaginaire d’Elisabeth « , Domaine départemental de Madame Elisabeth, Versailles
Jeu immersif » le Refuge imaginaire d’Elisabeth « , Domaine départemental de Madame Elisabeth, Versailles samedi 6 juin 2026.
Jeu immersif » le Refuge imaginaire d’Elisabeth » Samedi 6 juin, 11h00 Domaine départemental de Madame Elisabeth Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00
Un parcours immersif sous forme de jeu de piste à faire en famille !
Jeu en autonomie pour découvrir le jardin autrement, éveiller ses sens et percevoir le vivant qui compose le Domaine.
Le livret de jeu à télécharger sur Destination-yvelines ou par le QRCODE présent sur place ou sur la billeterie.
UNIQUEMENT LE 6 JUIN : Un jeu concours est organisé pour tenter de remporter une visite inédite du Domaine avec des surprises pour 3 gagnants, qui seron tirés au sort ( modalités du jeu sur les RS )
Domaine départemental de Madame Elisabeth 73 Avenue de Paris, 78000 Versailles, France Versailles 78000 Montreuil Yvelines Île-de-France 0139077878 https://www.destination-yvelines.fr/domaine-departemental-de-madame-elisabeth Remarquable à plus d’un titre, le Domaine départemental de Madame Élisabeth s’étend aujourd’hui sur plus de sept hectares. Le parc témoigne de la beauté des jardins princiers au siècle des Lumières.
Plusieurs éléments hérités des plans de La Brière évoquent cette période : l’orangerie, l’allée des tilleuls surplombant l’avenue de Paris, la grotte, les grandes perspectives encadrées de bosquets.
Le Domaine est aujourd’hui un lieu de détente et de promenade très apprécié. Des animations régulières ponctuent les saisons autour du thème du jardin pour mettre en valeur la richesse du patrimoine yvelinois, qu’il soit naturel, culturel ou sportif.
Un parcours immersif sous forme de jeu de piste à faire en famille !
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