Visite guidée » Voir de le jardin autrement » Samedi 6 juin, 11h15 Domaine départemental de Madame Elisabeth Yvelines

Gratuit – réservation obligatoire pour son bon déroulé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:15:00+02:00 – 2026-06-06T12:15:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:15:00+02:00 – 2026-06-06T12:15:00+02:00

Une visite guidée est proposée par le directeur du jardin pour inviter le visiteur à appréhender différemment le jardin, à poser le regard sur ce que l’on ne perçoit pas tout de suite et à s’interroger sur les méthodes de gestion durable.

Durée de la visite : 1h

Heure de la visite : 11 h 15

Domaine départemental de Madame Elisabeth 73 Avenue de Paris, 78000 Versailles, France Versailles 78000 Montreuil Yvelines Île-de-France 0139077878 https://www.destination-yvelines.fr/domaine-departemental-de-madame-elisabeth [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/bo/dashboard.php?event=1422509 »}] Remarquable à plus d’un titre, le Domaine départemental de Madame Élisabeth s’étend aujourd’hui sur plus de sept hectares. Le parc témoigne de la beauté des jardins princiers au siècle des Lumières.

Plusieurs éléments hérités des plans de La Brière évoquent cette période : l’orangerie, l’allée des tilleuls surplombant l’avenue de Paris, la grotte, les grandes perspectives encadrées de bosquets.

Le Domaine est aujourd’hui un lieu de détente et de promenade très apprécié. Des animations régulières ponctuent les saisons autour du thème du jardin pour mettre en valeur la richesse du patrimoine yvelinois, qu’il soit naturel, culturel ou sportif.

Une visite guidée est proposée par le directeur du jardin pour inviter le visiteur à appréhender différemment le jardin, à poser le regard sur ce que l’on ne perçoit pas tout de suite et à sur les de…

©NicoDuprey