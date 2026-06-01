Découverte du Jardin du Parfumeur – Domaine de Trianon, Grand Trianon, Versailles

Découverte du Jardin du Parfumeur – Domaine de Trianon 6 et 7 juin Grand Trianon Yvelines

Accès libre et sans réservation au Jardin du Parfumeur de 12h à 18h30 (dernier accès 17h45).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

A l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, du 6 au 7 juin, les jardiniers du Domaine de Trianon ouvrent aux visiteurs les portes du Jardin du Parfumeur pour une expérience olfactive singulière.

Informations pratiques

Accès libre et sans réservation au Jardin du Parfumeur de 12h à 18h30 (dernier accès 17h45).

Grand Trianon Porte Saint-Antoine 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 30 83 78 00 http://www.chateauversailles.fr https://twitter.com/CVersailles/;https://www.facebook.com/chateauversailles;https://www.instagram.com/chateauversailles/;https://plus.google.com/+chateauversailles/posts;https://www.youtube.com/user/chateauversailles Le Grand Trianon a été élevé par Jules Hardouin-Mansart en 1687. « Petit palais de marbre rose et de porphyre avec des jardins délicieux », selon la description de l’architecte, il constitue sans doute l’ensemble de bâtiments le plus raffiné de tout le domaine de Versailles.

A l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, du 6 au 7 juin, les jardiniers du Domaine de Trianon ouvrent aux visiteurs les portes du Jardin du Parfumeur pour une expérience olfactive singulière.

© Château de Versailles / Thomas Garnier