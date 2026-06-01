Célébration de la commémoration de l’appel du Général De Gaulle du 18 juin 1940, Place du 18 Juin, Le Chesnay-Rocquencourt
Célébration de la commémoration de l’appel du Général De Gaulle du 18 juin 1940, Place du 18 Juin, Le Chesnay-Rocquencourt jeudi 18 juin 2026.
Célébration de la commémoration de l’appel du Général De Gaulle du 18 juin 1940 Jeudi 18 juin, 18h00 Place du 18 Juin Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-18T18:00:00+02:00 – 2026-06-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-18T18:00:00+02:00 – 2026-06-18T19:00:00+02:00
Place du 18 Juin Place du 18 Juin78150 Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France
Cérémonie Patriotique
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