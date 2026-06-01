Chesn Roc’ Color, Parc Aubert, Le Chesnay-Rocquencourt

Chesn Roc’ Color Samedi 6 juin, 09h30 Parc Aubert Yvelines

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Courir, rire… et se colorer !

La Chesn Roc’ Color est de retour. Venez courir dans une ambiance festive, en plein milieu d’une tempête de couleurs. Inscriptions à partir du 11 mai.

Pas besoin de courir vite, l’objectif de la Chesn Roc’ Color est de vous transformer en arc-en-ciel ambulant.

Le long d’un circuit de 3 km autour du Parc Aubert, petits et grands devront traverser différents panaches de couleurs, le tout, sans danger.

Le Jour J, prévoyez d’enfiler un t-shirt blanc. Un kit contenant une paire de lunettes de soleil et un bracelet vous sera fournit.

Informations pratiques

Samedi 6 juin

À partir de 9 h 30 : arrivée des coureurs

10 h 30 : début de la course

Parc Aubert

Sur inscriptions (attention, places limitées)

Ouverture des inscriptions lundi 11 mai

Tarifs

De 6 à 11 ans : 3 €

À partir de 12 ans : 8 €

Parc Aubert Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://la-chesn-roc-color.adeorun.com/ »}]

Color run

Ville du Chesnay-Rocquencourt