Solidarités Nouvelles pour le Logement : une séance engagée, Théâtre Nouvelle-France (TNF), Le Chesnay-Rocquencourt

Solidarités Nouvelles pour le Logement : une séance engagée Jeudi 4 juin, 20h30 Théâtre Nouvelle-France (TNF) Yvelines

Tarif : 10 € – Étudiants et moins de 25 ans : 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T20:30:00+02:00 – 2026-06-04T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T20:30:00+02:00 – 2026-06-04T22:00:00+02:00

L’association Solidarités Nouvelles pour le Logement accompagne des personnes en grande précarité en leur proposant des logements temporaires à loyers accessibles et un suivi personnalisé vers un retour à la stabilité.

Pour soutenir ses actions dans les Yvelines, l’association organise une soirée cinéma au Théâtre Nouvelle-France avec la projection du film Sous les étoiles de Paris (1h22). Ce long-métrage met en lumière les réalités du mal-logement à travers des parcours souvent invisibles.

La projection se tiendra en présence de Catherine Frot, actrice principale du film et marraine de l’association, engagée de longue date dans la lutte contre la précarité du logement.

Réservation : https://www.helloasso.com/associations/solidarites-nouvelles-pour-le-logement-yvelines/evenements/sous-les-etoiles-de-paris-avec-snl-le-chesnay

Théâtre Nouvelle-France (TNF) 9, rue Pottier Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/solidarites-nouvelles-pour-le-logement-yvelines/evenements/sous-les-etoiles-de-paris-avec-snl-le-chesnay »}]

Profitez d’une soirée cinéma solidaire au Théâtre Nouvelle-France pour sensibiliser au mal-logement, en présence de Catherine Frot.