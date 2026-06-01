Si c’était à refaire, Théâtre André Malraux, Le Chesnay-Rocquencourt
Si c’était à refaire, Théâtre André Malraux, Le Chesnay-Rocquencourt vendredi 5 juin 2026.
Si c’était à refaire Vendredi 5 juin, 20h30 Théâtre André Malraux Yvelines
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T21:45:00+02:00
Fin : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T21:45:00+02:00
Théâtre André Malraux 12 rue de l’étang Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Rocquencourt Yvelines Île-de-France
Spectacle des élèves adultes du conservatoire municipal
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