Cérémonie Patriotique, Monument aux Morts, Le Chesnay-Rocquencourt
Cérémonie Patriotique, Monument aux Morts, Le Chesnay-Rocquencourt lundi 8 juin 2026.
Cérémonie Patriotique Lundi 8 juin, 12h00 Monument aux Morts Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-08T12:00:00+02:00 – 2026-06-08T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-08T12:00:00+02:00 – 2026-06-08T13:00:00+02:00
Monument aux Morts 33 Rue Jean Louis Forain, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France
Journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine
Ville du Chesnay-Rocquencourt
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