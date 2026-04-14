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Cérémonie Patriotique, Monument aux Morts, Le Chesnay-Rocquencourt

Cérémonie Patriotique, Monument aux Morts, Le Chesnay-Rocquencourt

Cérémonie Patriotique, Monument aux Morts, Le Chesnay-Rocquencourt lundi 8 juin 2026.

Lieu : Monument aux Morts

Adresse : 33 Rue Jean Louis Forain, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt

Ville : 78150 Le Chesnay-Rocquencourt

Département : Yvelines

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : lundi 8 juin 2026

Cérémonie Patriotique Lundi 8 juin, 12h00 Monument aux Morts Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-08T12:00:00+02:00 – 2026-06-08T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-08T12:00:00+02:00 – 2026-06-08T13:00:00+02:00

Monument aux Morts 33 Rue Jean Louis Forain, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France
Journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine

Ville du Chesnay-Rocquencourt

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