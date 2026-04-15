Forum de la mobilité et la reconversion professionnelle, Salle Maurice-Cointe, Le Chesnay-Rocquencourt
Forum de la mobilité et la reconversion professionnelle, Salle Maurice-Cointe, Le Chesnay-Rocquencourt jeudi 4 juin 2026.
Forum de la mobilité et la reconversion professionnelle Jeudi 4 juin, 09h00 Salle Maurice-Cointe Yvelines
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T09:00:00+02:00 – 2026-06-04T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-04T09:00:00+02:00 – 2026-06-04T13:00:00+02:00
Venez rencontrer les acteurs de l’emploi et de la formation lors de ce forum dédié à la mobilité et à la reconversion professionnelle.
Salle Maurice-Cointe 9, rue Pottier Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France
Envie de changer de métier, d’évoluer professionnellement ou de trouver un nouvel emploi ?
À voir aussi à Le Chesnay-Rocquencourt (Yvelines)
- Spectacle des élèves lycéens du Conservatoire municipal de théâtre, Théâtre André Malraux, Le Chesnay-Rocquencourt 15 avril 2026
- Goûter culture, Théâtre Nouvelle-France (TNF), Le Chesnay-Rocquencourt 16 avril 2026
- Café lectures, Bibliothèque Simone-Veil, Le Chesnay-Rocquencourt 18 avril 2026
- Atelier gratuit de self-défense pour les femmes, Gymnase Jean-Louis Forain, Le Chesnay-Rocquencourt 26 avril 2026
- Cérémonie Patriotique, Monument aux Morts, Le Chesnay-Rocquencourt 26 avril 2026