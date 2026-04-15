Forum de la mobilité et la reconversion professionnelle, Salle Maurice-Cointe, Le Chesnay-Rocquencourt

Forum de la mobilité et la reconversion professionnelle Jeudi 4 juin, 09h00 Salle Maurice-Cointe Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T09:00:00+02:00 – 2026-06-04T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T09:00:00+02:00 – 2026-06-04T13:00:00+02:00

Venez rencontrer les acteurs de l’emploi et de la formation lors de ce forum dédié à la mobilité et à la reconversion professionnelle.

Salle Maurice-Cointe 9, rue Pottier Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France

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