Cours Portes Ouvertes, Salle de Danse du Gymnase Pierre Curvat, Le Chesnay-Rocquencourt

Cours Portes Ouvertes Samedi 6 juin, 11h00 Salle de Danse du Gymnase Pierre Curvat Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

MOVE & FUN vous propose de découvrir son Katison, un concept original et exclusif de Line Dance, lors du Cours Portes Ouvertes qui réunira exceptionnellement des adhérentes débutantes et confirmées. Rendez-vous le samedi 6 juin !

Salle de Danse du Gymnase Pierre Curvat 2 rue de l’Etang, Rocquencourt, 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Rocquencourt Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.movendfun.com »}]

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Catherine CAMUS