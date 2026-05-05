Cours Portes Ouvertes, Salle de Danse du Gymnase Pierre Curvat, Le Chesnay-Rocquencourt
Cours Portes Ouvertes, Salle de Danse du Gymnase Pierre Curvat, Le Chesnay-Rocquencourt samedi 6 juin 2026.
Cours Portes Ouvertes Samedi 6 juin, 11h00 Salle de Danse du Gymnase Pierre Curvat Yvelines
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
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Salle de Danse du Gymnase Pierre Curvat 2 rue de l’Etang, Rocquencourt, 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Rocquencourt Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.movendfun.com »}]
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Catherine CAMUS
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