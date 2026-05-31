Fête de la musique, 78170, La Celle Saint-Cloud, La Celle-Saint-Cloud

Fête de la musique 20 et 21 juin 78170, La Celle Saint-Cloud Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

Fêtez la musique les 20 et 21 juin !

Samedi 20 juin à la médiathèque :

Pour la première fois, la Médiathèque fête l’arrivée de l’été en musique. Elle accueillera les musiciens du Carré des Arts, élèves et professeurs de 10h à 18h le 20 juin.

Sur le parvis se succèderont l’Harmonie, les ensembles de guitare, de flûte, ou encore les groupes de musique actuelle.

Dans les espaces intérieurs de la médiathèque, retrouvez tout au long de la journée, quelques moments musicaux proposés par les chorales ou encore les classes de piano, et bénéficiez d’une présentation d’instruments divers (violon, clarinette, flute, etc.) ! Sur le parvis, le food truck « Au début de la faim » proposera des crêpes sucrées et salées pour accompagner cette journée festive et musicale.

Lecteurs ou amateurs de musique, venez nombreux !

Dimanche 21 juin sur la place Berthet :

À l’occasion de la Fête de la musique, l’association de la Feuillaume et les ateliers de la Kab’-Mjc se mobilisent, avec le soutien de la Ville, pour proposer une soirée festive et musicale le 21 juin de 18h à 22h, place Berthet.

Cette soirée festive mettra à l’honneur les talents locaux dans une ambiance conviviale et ouverte à tous. Musiciens et participants des ateliers se produiront en plein air pour partager leur passion et célébrer ensemble le début de l’été.

Un moment musical à ne pas manquer, en famille ou entre amis !

78170, La Celle Saint-Cloud La Celle Saint Cloud La Celle-Saint-Cloud 78170 Yvelines Île-de-France

Fêtez la musique les 20 et 21 juin à La Celle Saint-Cloud !