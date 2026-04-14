Visite commentée du parc du Château de La Celle Saint-Cloud, Château de La Celle Saint-Cloud, La Celle-Saint-Cloud

Visite commentée du parc du Château de La Celle Saint-Cloud 6 et 7 juin Château de La Celle Saint-Cloud Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Laissez-vous guider à travers le parc du Château de La Celle Saint-Cloud, à la découverte de son histoire et de sa biodiversité.

Château de La Celle Saint-Cloud 4 av. Pescatore, 78170 La Celle Saint-Cloud La Celle-Saint-Cloud 78170 Yvelines Île-de-France 01 30 78 10 93 Construit au XVIIe siècle, sur les vestiges d’une ferme médiévale, ce château fut la résidence de plusieurs personnalités importantes de l’histoire de France, notamment le duc de la Rochefoucauld et la Marquise de Pompadour. Entouré d’un vaste parc à l’anglaise orné d’œuvres d’art, le château offre une architecture élégante et des jardins pittoresques.

Si le château appartient depuis 1951 au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, son parc ouvre exceptionnellement ses portes lors de cet évènement. Accès par la grille située au 1 av. Gustave Mesureur, 78170 La Celle Saint-Cloud. De nombreuses places de stationnement se trouvent juste en face de cette grille, le long de la D128.

Accès en train par la Gare de La Celle Saint-Cloud ou la Gare de Bougival.

Visite commentée du parc

©Lacellesaintcloud