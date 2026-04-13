Exposition d’Apiculture, Château de La Celle Saint-Cloud, La Celle-Saint-Cloud

Exposition d’Apiculture 6 et 7 juin Château de La Celle Saint-Cloud Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Plongez au cœur du monde fascinant des abeilles à travers l’exposition des apiculteurs Melissapolis, installée dans l’Orangerie du parc du château. Découvrez le savoir-faire de ce métier à travers des démonstrations ludiques et pédagogiques, pour mieux comprendre le rôle essentiel de ces insectes dans notre environnement.

Château de La Celle Saint-Cloud 4 av. Pescatore, 78170 La Celle Saint-Cloud La Celle-Saint-Cloud 78170 Yvelines Île-de-France 01 30 78 10 93 Construit au XVIIe siècle, sur les vestiges d’une ferme médiévale, ce château fut la résidence de plusieurs personnalités importantes de l’histoire de France, notamment le duc de la Rochefoucauld et la Marquise de Pompadour. Entouré d’un vaste parc à l’anglaise orné d’œuvres d’art, le château offre une architecture élégante et des jardins pittoresques.

Si le château appartient depuis 1951 au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, son parc ouvre exceptionnellement ses portes lors de cet évènement. Accès par la grille située au 1 av. Gustave Mesureur, 78170 La Celle Saint-Cloud. De nombreuses places de stationnement se trouvent juste en face de cette grille, le long de la D128.

Accès en train par la Gare de La Celle Saint-Cloud ou la Gare de Bougival.

Présentation et démonstrations par les apiculteurs dans l’Orangerie du parc

©LaCelleSaintCloud