Visite libre du parc et du potager, Château de La Celle Saint-Cloud, La Celle-Saint-Cloud

Visite libre du parc et du potager 6 et 7 juin Château de La Celle Saint-Cloud Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

La Ville de La Celle Saint-Cloud et le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères s’associent à ce rendez-vous organisé par le Ministère de la Culture, ouvrant exceptionnellement les portes du parc du château. Lors d’une promenade bucolique, au détour d’un arbre remarquable, vous êtes invités à explorer la richesse de la faune et de la flore présente dans le parc et le potager du Château de La Celle Saint-Cloud.

Château de La Celle Saint-Cloud 4 av. Pescatore, 78170 La Celle Saint-Cloud La Celle-Saint-Cloud 78170 Yvelines Île-de-France 01 30 78 10 93 Construit au XVIIe siècle, sur les vestiges d’une ferme médiévale, ce château fut la résidence de plusieurs personnalités importantes de l’histoire de France, notamment le duc de la Rochefoucauld et la Marquise de Pompadour. Entouré d’un vaste parc à l’anglaise orné d’œuvres d’art, le château offre une architecture élégante et des jardins pittoresques.

Si le château appartient depuis 1951 au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, son parc ouvre exceptionnellement ses portes lors de cet évènement. Accès par la grille située au 1 av. Gustave Mesureur, 78170 La Celle Saint-Cloud. De nombreuses places de stationnement se trouvent juste en face de cette grille, le long de la D128.

Accès en train par la Gare de La Celle Saint-Cloud ou la Gare de Bougival.

Visite libre du parc et du potager

©LaCelleSaintCloud