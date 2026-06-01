Badegna Foli / Sékou Bah, Bergerie nationale, 78120 Rambouillet, Rambouillet

Badegna Foli / Sékou Bah Jeudi 18 juin, 19h00 Bergerie nationale, 78120 Rambouillet Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T19:00:00+02:00 – 2026-06-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-18T19:00:00+02:00 – 2026-06-18T22:00:00+02:00

Badegna Foli / Sékou Bah

Bergerie nationale, 78120 Rambouillet 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France

Badegna Foli / Sékou Bah