Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Badegna Foli / Sékou Bah, Bergerie nationale, 78120 Rambouillet, Rambouillet

Badegna Foli / Sékou Bah, Bergerie nationale, 78120 Rambouillet, Rambouillet

Badegna Foli / Sékou Bah, Bergerie nationale, 78120 Rambouillet, Rambouillet jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Bergerie nationale, 78120 Rambouillet

Adresse : 78120 Rambouillet

Ville : 78120 Rambouillet

Département : Yvelines

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Badegna Foli / Sékou Bah Jeudi 18 juin, 19h00 Bergerie nationale, 78120 Rambouillet Yvelines

0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-18T19:00:00+02:00 – 2026-06-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-18T19:00:00+02:00 – 2026-06-18T22:00:00+02:00

Badegna Foli / Sékou Bah

Bergerie nationale, 78120 Rambouillet 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France
Badegna Foli / Sékou Bah

À voir aussi à Rambouillet (Yvelines)