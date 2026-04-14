Le jardin du roi de Rome : d’hier à aujourd’hui, Jardin du Roi de Rome, Rambouillet
Le jardin du roi de Rome : d’hier à aujourd’hui, Jardin du Roi de Rome, Rambouillet samedi 6 juin 2026.
Le jardin du roi de Rome : d’hier à aujourd’hui Samedi 6 juin, 15h00, 16h00 Jardin du Roi de Rome Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:45:00+02:00
Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:45:00+02:00
Avec une guide-conférencière, découvrez l’histoire de ce jardin pas comme les autres. Créé par le peintre paysagiste Hubert Robert en 1786, il a été transformé au fil de ses différents propriétaires. Lors de l’achat de la partie occidentale du palais du Roi de Rome par la ville en 1989, il a fait objet de projets, d’extensions et de créations paysagères, offrant aujourd’hui un cadre tranquille pour les promeneurs du centre-ville.
À l’issue de votre visite, vous pourrez visiter gratuitement le pavillon du Verger ou découvrir le travail de Maryam Aroua.
Jardin du Roi de Rome Place du Roi de Rome 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France Le jardin du Roi de Rome est l’ancien jardin du palais du Roi de Rome, édifié à la demande de Napoléon Ier.
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© Ville de Rambouillet
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