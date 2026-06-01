Le Clou tordu et DeadLock, Café de la gare, Rambouillet

Le Clou tordu et DeadLock Vendredi 5 juin, 19h00 Café de la gare Yvelines

0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

Rock, Pub Rock, Indie mais pas que…

Café de la gare 10 place FERNAND PRUD’HOMME 78120 RAMBOUILLET Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France

Le Clou tordu et DeadLock