Simon Chenet et son trio, Bergerie nationale, 78120 Rambouillet, Rambouillet

Simon Chenet et son trio Jeudi 4 juin, 19h00 Bergerie nationale, 78120 Rambouillet Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T19:00:00+02:00 – 2026-06-04T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T19:00:00+02:00 – 2026-06-04T22:00:00+02:00

Le 4 juin la Bergerie accueille Simon Chenet et son trio

Guitar Chill, Rock & World music (Chanson, batterie, guitare et accordéon)

Soirées musicales dans les jardins de la Bergerie

Tout public

C’est sur un air de fête que cette 4e édition des apéros concerts se tiendra dans les jardins de la Bergerie nationale !

• Venez vous relaxer entre amis ou en famille dans une ambiance décontractée et estivale tout en écoutant de la musique en live dans le jardin de Montorgueil de la Bergerie nationale de Rambouillet.

• Restauration sur place et buvette : saucisses, merguez et planches dégustations (produits de la ferme de la Bergerie), frites, pâtisseries, boissons…

Bergerie nationale, 78120 Rambouillet 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France

Simon Chenet et son trio