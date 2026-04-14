Étude d’un massif jardiné, Jardin du Roi de Rome, Rambouillet

Étude d’un massif jardiné Samedi 6 juin, 15h00 Jardin du Roi de Rome Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Maryam Aroua, rambolitaine et étudiante à l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage au Potager du Roi de Versailles, a travaillé toute l’année à l’étude et l’analyse d’un massif du jardin du Roi de Rome. Elle vous propose de découvrir son travail de recherche, exposé dans le jardin.

Jardin du Roi de Rome Place du Roi de Rome 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France Le jardin du Roi de Rome est l’ancien jardin du palais du Roi de Rome, édifié à la demande de Napoléon Ier.

Exposition du travail de recherche de Maryam Aroua : « Étude d’un massif jardiné »

© Maryam Aroua