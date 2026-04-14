Visite libre du pavillon du Verger, Jardin du Roi de Rome, Rambouillet
Visite libre du pavillon du Verger, Jardin du Roi de Rome, Rambouillet samedi 6 juin 2026.
Visite libre du pavillon du Verger 6 et 7 juin Jardin du Roi de Rome Yvelines
Limité à 8 personnes à la fois.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Découvrez le pavillon du Verger et son ravissant décor composé de médaillons lors d’une visite libre et gratuite.
Jardin du Roi de Rome Place du Roi de Rome 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France Le jardin du Roi de Rome est l’ancien jardin du palais du Roi de Rome, édifié à la demande de Napoléon Ier.
Visite libre du pavillon du Verger
© Ville de Rambouillet
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