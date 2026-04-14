Visite commentée du parc de Groussay, Parc de Groussay, Rambouillet

Visite commentée du parc de Groussay Dimanche 7 juin, 15h00, 16h00 Parc de Groussay Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Lieu de promenade écologique et pédagogique dans un parc naturel forestier complète-ment inséré dans la ville, le parc de Groussay est ponctué de différentes zones thématiques et permet une circulation piétonne dans un cadre naturel et semi-sauvage. Il est avant tout destiné à stocker les eaux de pluie en cas de risque d’inondation mais est également devenu un lieu privilégié pour la faune et la flore locale. Ouvrez grands vos yeux et découvrez le parc, tout sens en éveil.

Parc de Groussay 78 rue de Groussay 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France

Visite commentée

© F. Delauney