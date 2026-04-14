Visite de notre exploitation agricole biologique, Bergerie nationale de Rambouillet, parc du Château, Rambouillet
Visite de notre exploitation agricole biologique, Bergerie nationale de Rambouillet, parc du Château, Rambouillet samedi 6 juin 2026.
Visite de notre exploitation agricole biologique 6 et 7 juin Bergerie nationale de Rambouillet, parc du Château Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00
La Bergerie Nationale se situe au cœur du parc du château de Rambouillet.
Ouverte tout au long de l’année, venez découvrir le trésor de la Bergerie Nationale : le Mérinos de Rambouillet qui est arrivé en 1786. Offrez-vous un grand bol d’air en compagnie des animaux à la ferme ! Moutons, vaches, chèvres, chevaux, ânes, lapins, volailles… attendent votre visite.
Le circuit de visite, véritable sentier d’interprétation vous permettra de façon autonome, ludique et instructive de connaître notre site historique, à vocation agricole, centré sur le développement durable. Il vous permettra d’aller à la rencontre des animaux et des techniciens de la ferme.
Bergerie nationale de Rambouillet, parc du Château 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France
Exploitation agricole en agroécologie / ferme pédagogique
bergerie nationale
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