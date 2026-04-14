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Visite de notre exploitation agricole biologique, Bergerie nationale de Rambouillet, parc du Château, Rambouillet

Visite de notre exploitation agricole biologique, Bergerie nationale de Rambouillet, parc du Château, Rambouillet

Visite de notre exploitation agricole biologique, Bergerie nationale de Rambouillet, parc du Château, Rambouillet samedi 6 juin 2026.

Lieu : Bergerie nationale de Rambouillet, parc du Château

Adresse : 78120 Rambouillet

Ville : 78120 Rambouillet

Département : Yvelines

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Visite de notre exploitation agricole biologique 6 et 7 juin Bergerie nationale de Rambouillet, parc du Château Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

La Bergerie Nationale se situe au cœur du parc du château de Rambouillet.
Ouverte tout au long de l’année, venez découvrir le trésor de la Bergerie Nationale : le Mérinos de Rambouillet qui est arrivé en 1786. Offrez-vous un grand bol d’air en compagnie des animaux à la ferme ! Moutons, vaches, chèvres, chevaux, ânes, lapins, volailles… attendent votre visite.
Le circuit de visite, véritable sentier d’interprétation vous permettra de façon autonome, ludique et instructive de connaître notre site historique, à vocation agricole, centré sur le développement durable. Il vous permettra d’aller à la rencontre des animaux et des techniciens de la ferme.

Bergerie nationale de Rambouillet, parc du Château 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France
Exploitation agricole en agroécologie / ferme pédagogique

bergerie nationale

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