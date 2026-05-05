Regards croisés sur les jardins, Château de Rambouillet, Rambouillet

Regards croisés sur les jardins 6 et 7 juin Château de Rambouillet Yvelines

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Le jardinier en chef accompagne votre découverte des jardins du château de Rambouillet et aiguille votre regard vers les plus belles perspectives du parc.

Château de Rambouillet 1 Place de la Libération, 78120 Rambouillet, France Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France +33134830025 https://www.chateau-rambouillet.fr [{« type »: « email », « value »: « chateaurambouillet-educatif@monuments-nationaux.fr »}] Rambouillet, c’est aussi 150 hectares de jardins historiques, labellisés Jardin Remarquable, et entretenus par une équipe de jardiniers d’art. Ces jardins invitent à la promenade depuis le quinconce de tilleuls du Jardin français du début du XVIIIe siècle jusqu’aux allées sinueuses du Jardin anglais aménagé dans les années 1770. Ce patrimoine paysager exceptionnel avec son réseau de canaux en pattes d’oie, se découvre à pied, à vélo, en barque ou encore en voiturette électrique. La Laiterie de la Reine et la Chaumière aux coquillages sont deux trésors d’architecture du XVIIIe siècle. Nichée au cœur du Jardin anglais, la Chaumière présente un décor d’une finesse inégalée en Europe. Conçue par Hubert Robert, la Laiterie de la Reine, cadeau de Louis XVI à Marie-Antoinette, est un temple néoclassique caractéristique du Siècle des Lumières. L’espace d’interprétation du pavillon du Roi offre aux visiteurs les clés de compréhension de ces lieux exceptionnels. SCNF gare de Rambouillet (depuis la gare Montparnasse) / RN10 Depuis la gare : bus A (sauf le dimanche)

Visite commentée des jardins

© Colombe Clier / Centre des monuments nationaux